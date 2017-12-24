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لاعبان كويتيان بنفس الرقم في مباراة السعودية بخليجي 23
2017/12/24 | 11:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

شهدت مباراة المنتخبين، السعودي والكويتي {2-1}، الجمعة الماضية، في افتتاح خليجي 23، واقعة أثارت الجدل.

فعندما كان زمن المباراة يشير إلى الدقيقة 58، أجرى المنتخب الكويتي تبديلًا، بخروج العجمي، ودخول اللاعب عبد الله البريكي.وكانت المفارقة، أن لوحة الحكم الرابع، أشارت إلى أن اللاعب البديل، يحمل الرقم 10، بينما ظهر البريكي بالرقم 18.ومن أول لمسة، تلقى البريكي تمريرة من بدر المطوع، ليحرز هدف الكويت الوحيد، فيما أظهرت الصور التلفزيونية، أن أول لاعب توجه للاحتفال مع البريكي، كان يرتدي أيضًا الرقم 18، وهو نفس رقم مُسجل الهدف.وبينما اعتبر البعض، أن الأمر ينم عن خطأ إداري لمنتخب الكويت، رأى البعض الآخر، أن الرقم المطبوع على قميص البريكي، ليس 18 وإنما 10.انتهى

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