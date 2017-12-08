السليمانية:اغلاق الاسواق والمحلات التجارية بشكل عام في كلار

2017/12/24 | 11:30

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اغلاق الاسواق والمحلات التجارية بشكل عام في كلار جنوب محافظة السليمانية اضراب عام على الاوضاع في كردستان .

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