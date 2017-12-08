الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


السليمانية:اغلاق الاسواق والمحلات التجارية بشكل عام في كلار
2017/12/24 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

شارك هذا الموضوع

اغلاق الاسواق والمحلات التجارية بشكل عام في كلار جنوب محافظة السليمانية اضراب عام على الاوضاع في كردستان .

اترك تعليق

pressiraq.net/wp-content/uploads/2017/12/8C5E150E-1BC3-4466-94C2-DEDE9EBA6F65-620x330-300x160
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية:اغلاق الاسواق والمحلات التجارية بشكل عام في كلار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية:اغلاق الاسواق والمحلات التجارية بشكل عام في كلار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).

كامل التفاصيل في: وكالة صدى الاعلام ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ النزاهة النيابية:ملف مزاد العملة والمصارف الأهلية من ملفات الفساد الخطيرة
⋙ المفوضية تفاتح مجلس الوزراء لتخصيص سلف مالية لاجراء الانتخابات
⋙ تكليف هادي العتابي رئيساً جديداً لجامعة واسط
⋙ المالكي يصدر توضيحاً حول ما ورد في مقابلته مع رووداو
⋙ عمليات بغداد: القبض على مزور للعملة يحمل جنسية أجنبية وسط العاصمة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو والصور- "بي إم دبليو" تعلن موعد طرح سيارتها "X7"
⋙ بالفيديو.. لاعبان كويتيان بنفس الرقم في مباراة السعودية!!
⋙ بالصور.. كلار بعد الاضراب
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة