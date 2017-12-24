قيادية في الحوثي تهرب وتفضح جرائم الميليشيات

2017/12/24 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24-12-2017 10:04 AM

قالت وكيلة وزارة الشباب والرياضة سابقاً في حكومة الانقلاب نورا الجروي، بعد وصولها إلى مناطق الشرعية، وهي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، ورئيسة تنفيذ الاحتجاجات النسائية في ميدان السبعين للمطالبة بجثة الرئيس الراحل صالح، قالت إنها لجأت إلى الشرعية، بعد أن واجهت شتى صنوف الانتهاكات من قبل الحوثيين في صنعا.وأشارت الجروي، خلال لقاء تلفزيوني، إلى أن انتهاكات الحوثي زادت بعد تصفية قادة المؤتمر الشعبي العام واغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ، مشيرة إلى أنه تمت تصفية أكثر من 2000 شخصية من المؤتمر الشعبي العام، واعتقال قرابة الثلاثة آلاف منهم.و دعت الجروي جميع المؤتمريين من الحرس الجمهوري والنساء والرجال إلى الانضمام للشرعية والتحالف العربي، واتخاذ موقف حاسم لتطهير اليمن من ميليشيات الحوثي، آملة أن يتم تشكيل مقاومة داخل العاصمة صنعاء للتمكن من استعادتها.

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