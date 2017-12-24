علاوي: العبادي رفض وساطة أحد الزعماء العرب للقاء البارزاني

2017/12/24 | 11:30

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بغداد- العراق اليوم:

كشف نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، الأحد، عن رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي وساطة تقدم بها أحد ا...





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