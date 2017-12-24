الزاملي:القضاء العراقي متورط بتسويف ملف سقوط الموصل لضغوطات سياسية وإيرانية

2017/12/24 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 24 دجنبر 2017 - 11:28 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في سقوط الموصل حاكم الزاملي، اليوم الاحد، عن موعد محاكمة المتسببين والمتورطين بسقوط محافظة نينوى بيد تنظيم داعش.وذكر الزاملي في حديث صحفي له اليوم، إن “تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق تم العمل عليه بجهود كبيرة وبشكل مهني وتم ارساله الى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وهيأة النزاهة”.وبين، أن “هناك ملفات في التقرير تخص قضايا فساد والى الادعاء العام وكذلك الى مجلس القضاء الاعلى والى المحكمة العسكرية، لكن مع الاسف لا يوجد أي تحرك من قبل تلك الجهات لمحاسبة المتسببين بسقوط الموصل أو فتح تحقيق بذلك الملف باستثناء مخاطبات مجلس القضاء الاعلى وهي لغرض الاستفسار فقط”.واوضح: “كنا ننتظر الاخذ بهذا الملف الخطير الذي خسر على إثره العراق أكثر من 23 ألف شهيد من الاجهزة الامنية وثلاثة اضعاف هذا العدد من الجرحى وأكثر من 100 مليون دولار، واطنان من الاسلحة والاعتدة والكثير من الاليات التي تكفي لتسلح جيوش دول”.

وأوضح، أن “التقرير لن يتم فتحه ما دامت هناك مجاملات ومساومات وخوف من الكتل والاحزاب الحاكمة، كما ان الضغوطات السياسية الداخلية والدولية تؤثر على فتح ملف سقوط الموصل الذي هو بيد الجهات القضائية والتنفيذية”.وأشار الزاملي الى أن “الجهات المتورطة في سقوط الموصل بهذه الفترة الحالية هي متنفذة، وهذا يعيق التحقيق معها الان، لكن في المرحلة القادمة، أي بعد اجراء الانتخابات سنشهد محاسبة المتسببين بسقوط الموصل”.وتابع، أن “هناك احزاباً خسرت اصوات ناخبيها بسبب سياستها وموقفها، وهذا سيضعف موقفها وتسلطها، وبهذا ستستطيع الجهات القضائية والتنفيذية من محاكمة ومحاسبة المتورطين بسقوط الموصل”.

مؤكدا أن “المرحلة المقبلة ستشهد محاسبة المتسببين بسقوط الموصل.



دماء العراقيين لن تذهب دون عقاب من تسبب بتلك الكوارث”.وحملت عضو اللجنة القانونية النيابية فرح السراج القضاء العراقي والمدعي العام مسؤولية تأخير محاكمة المتسببين بسقوط الموصل فيما كشفت عن دليل يؤكد صحة هذا الاتهام.واوضحت السراج في تصريح نشره مكتبها الاعلامي إن ” مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق بسقوط نينوى قبل أكثر من عام، وقد أصدرت اللجنة تقريراً تضمن اتهامات لأسماء صريحة في الدولة العراقية، لكنّ القضاء العراقي والمدعي العام أفرغا التقرير من محتواه”.وتابعت أن “الكثير من الذين ذُكرت أسماؤهم ما زالوا يتقلدون المناصب، ويمارسون عملهم رغم أنهم كانوا سبباً رئيساً بسقوط الموصل داعية الحكومة العراقية أن تكون جادة بشكل حقيقي في تقديم الأسماء الأساسية التي تورطت بسقوط المدينة”.وطالبت السراج ايضاً “أهالي نينوى بمحاسبة المتسببين بسقوط المدينة بتهمة الخيانة العظمى”.وأكدت السراج، ان عدد الشهداء من اهالي الموصل تجاوز 20 الفا ولم يكن بحدود 11 الفاً كما نشرته وكالات انباء غربية.وطالبت “رئيس الحكومة حيدر العبادي والادعاء العام والقضاء العراقي بتحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية والوطنية ومحاسبة المقصرين والمتخاذلين في سقوط الموصل وبقية المدن العراقية بتهمة الخيانة العظمى .يذكر ان المتهمين في التقرير كل من (نوري المالكي وعدنان الاسدي وسعدون الدليمي والفرقاء عبود كنبر وفاروق الاعرجي وعلي غيدان ومهدي الغراوي واخرون)

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