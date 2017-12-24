الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


اسعار بيع وشراء الدولار في الاسواق المحلية
2017/12/24 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد - سعر بورصة الكفاح = 125.200

اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة

سعر بيع للدولار = 125.750

سعر شراء للـدولار = 124.750

#الدولار

#الدينار العراقي

#البورصة

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