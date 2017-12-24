الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


وزير الداخلية يكرم مفوض في مرور النجف الاشرف لنزاهته
2017/12/24 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكر المكتب الاعلامي للوزير " انه تثميناً للنزاهة الكبيرة التي اظهرها مفوض المرور فاضل جاسم من مديرية مرور محافظة النجف الاشرف والمتمثلة باعادته مبلغا ماليا كبيرا لاحد الزائرين الايرانيين الوافدين الى المحافظة فقد ثمن  الاعرجي هذه النزاهة وعفة اليد للمفوض وامر سيادته بمنحه قدماً لمدة سنتين مع تكريمه تكريماً مادياً ومعنوياً".واشاد الاعرجي بهذه الموقف النبيل للمفوض والذي يعبر عن شخصية رجل الامن التي تبتغيها الوزارة .ف.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يكرم مفوض في مرور النجف الاشرف لنزاهته) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يكرم مفوض في مرور النجف الاشرف لنزاهته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المالكي يصدر توضيحاً حول ما ورد في مقابلته مع رووداو
⋙ عمليات بغداد: القبض على مزور للعملة يحمل جنسية أجنبية وسط العاصمة
⋙ كربلاء:عودة 4000 عائلة مهجرة الى مدنها المحررة
⋙ توقعات الانواء الجوية لليومين المقبلين
⋙ سروة عبد الواحد تحذر من ثورة جياع الكرد
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو والصور- "بي إم دبليو" تعلن موعد طرح سيارتها "X7"
⋙ بالفيديو.. لاعبان كويتيان بنفس الرقم في مباراة السعودية!!
⋙ بالصور.. كلار بعد الاضراب
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة