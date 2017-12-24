وزير الداخلية يكرم مفوض في مرور النجف الاشرف لنزاهته

2017/12/24 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الاعلامي للوزير " انه تثميناً للنزاهة الكبيرة التي اظهرها مفوض المرور فاضل جاسم من مديرية مرور محافظة النجف الاشرف والمتمثلة باعادته مبلغا ماليا كبيرا لاحد الزائرين الايرانيين الوافدين الى المحافظة فقد ثمن الاعرجي هذه النزاهة وعفة اليد للمفوض وامر سيادته بمنحه قدماً لمدة سنتين مع تكريمه تكريماً مادياً ومعنوياً".واشاد الاعرجي بهذه الموقف النبيل للمفوض والذي يعبر عن شخصية رجل الامن التي تبتغيها الوزارة .ف.م

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