بالصور: فتاة موصلية تقاتل داعش 3 سنوات عبر حساب وهمي

2017/12/24 | 11:30

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سومر نيوز: بحساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وقبل 3 سنوات، شرعت الفتاة الموصلية "طيبة باسل" في توثيق جرا...

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