النجف:القبض على متهم حدث بحوزته ٧ اكياس من الكريستال المخدر .

2017/12/24 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت عن القاء القبض على متهم حدث وبحوزته مادة الكريستال المخدرةوذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة نون نسخة منه انه " القت مكافحة اجرام النجف القبض على متهم حدث وضبطت بحوزته سبعة اكياس من مادة الكريستال وتم تسليمه إلى مركز شرطة الاحداث ".واضاف البيان كما" ألقت مفارز من مكافحة اجرام النجف القبض على عدد من المطلوبين والمتهمين ".

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