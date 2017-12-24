البرلمان الإيراني يناقش “قرارا عاجلا” بشأن القدس

2017/12/24 | 11:30

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المعلومة/بغداد..

صادق نواب البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على منح صفة “عاجل جدا” لإدراج ملاحظة على قانون دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني تتضمن إعلان القدس عاصمة أبدية لفلسطين.

وبتصويت أغلبية نواب مجلس الشورى الإسلامي سيتم بحث مشروع إلحاق ملاحظة على المادة الأولى من قانون دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني، بصفة “عاجل جدا”.

وبحسب وكالة “فارس” فقد تمت المصادقة على هذا المشروع بـ187 صوتا مقابل 15 صوتا معارضا و9 ممتنعين من مجموع 233 نائبا حضروا جلسة التصويت.

وانطلقت هتافات “الموت لإسرائيل” و”الموت لأميركا” في قاعة البرلمان بعد المصادقة على هذا المشروع.



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