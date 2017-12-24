يزن الجبوري يطالب الحكومة بالغاء اللغة الكردية من الوثائق الرسمية العراقية

2017/12/24 | 11:30

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بغداد اليوم-بغداد

طالب القيادي في الحشد الشعبي يزن مشعان الجبوري، الاحد، الحكومة بالغاء اللغة الكردية من الوثائق الرس...





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