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يزن الجبوري يطالب الحكومة بالغاء اللغة الكردية من الوثائق الرسمية العراقية
2017/12/24 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد

طالب القيادي في الحشد الشعبي يزن مشعان الجبوري، الاحد، الحكومة بالغاء اللغة الكردية من الوثائق الرس...

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