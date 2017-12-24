الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


العراق يحجب
2017/12/24 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يعتمد معظم العراقيين على برنامج البطاقة التموينية - صورة من صحيفة الصباح الرسمية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحجب "التموينية" من فئات و"يلغي" الكوردية) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحجب "التموينية" من فئات و"يلغي" الكوردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).


كامل التفاصيل في: كوردستان 24 ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المالكي يصدر توضيحاً حول ما ورد في مقابلته مع رووداو
⋙ عمليات بغداد: القبض على مزور للعملة يحمل جنسية أجنبية وسط العاصمة
⋙ كربلاء:عودة 4000 عائلة مهجرة الى مدنها المحررة
⋙ توقعات الانواء الجوية لليومين المقبلين
⋙ سروة عبد الواحد تحذر من ثورة جياع الكرد
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو والصور- "بي إم دبليو" تعلن موعد طرح سيارتها "X7"
⋙ بالفيديو.. لاعبان كويتيان بنفس الرقم في مباراة السعودية!!
⋙ بالصور.. كلار بعد الاضراب
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة