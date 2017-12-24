العراق يحجب

2017/12/24 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتمد معظم العراقيين على برنامج البطاقة التموينية - صورة من صحيفة الصباح الرسمية

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