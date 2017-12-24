2017/12/24 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاتحاد الإسلامي يعلق حسم بقائه في حكومة إقليم كوردستان من عدمه حتى منتصف الشهر المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2017/12/24 | 11:30.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الإسلامي يعلق حسم بقائه في حكومة إقليم كوردستان من عدمه حتى منتصف الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الإسلامي يعلق حسم بقائه في حكومة إقليم كوردستان من عدمه حتى منتصف الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الإسلامي يعلق حسم بقائه في حكومة إقليم كوردستان من عدمه حتى منتصف الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).