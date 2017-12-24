الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


الاتحاد الإسلامي يعلق حسم بقائه في حكومة إقليم كوردستان من عدمه حتى منتصف الشهر المقبل
2017/12/24 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاتحاد الإسلامي يعلق حسم بقائه في حكومة إقليم كوردستان من عدمه حتى منتصف الشهر المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2017/12/24 | 11:30.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الإسلامي يعلق حسم بقائه في حكومة إقليم كوردستان من عدمه حتى منتصف الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الإسلامي يعلق حسم بقائه في حكومة إقليم كوردستان من عدمه حتى منتصف الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ النزاهة النيابية:ملف مزاد العملة والمصارف الأهلية من ملفات الفساد الخطيرة
⋙ المفوضية تفاتح مجلس الوزراء لتخصيص سلف مالية لاجراء الانتخابات
⋙ تكليف هادي العتابي رئيساً جديداً لجامعة واسط
⋙ المالكي يصدر توضيحاً حول ما ورد في مقابلته مع رووداو
⋙ عمليات بغداد: القبض على مزور للعملة يحمل جنسية أجنبية وسط العاصمة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو والصور- "بي إم دبليو" تعلن موعد طرح سيارتها "X7"
⋙ بالفيديو.. لاعبان كويتيان بنفس الرقم في مباراة السعودية!!
⋙ بالصور.. كلار بعد الاضراب
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة