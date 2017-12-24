الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


إستشهاد 4 من الحشد الشعبي ومقتل 3 من “الدولة” في هجوم شرقي تكريت
2017/12/24 | 11:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين بإستشهاد أربعة من عناصر الحشد الشعبي ومقتل ثلاثة من عناصر تنظيم...

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