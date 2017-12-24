2017/12/24 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين بإستشهاد أربعة من عناصر الحشد الشعبي ومقتل ثلاثة من عناصر تنظيم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستشهاد 4 من الحشد الشعبي ومقتل 3 من “الدولة” في هجوم شرقي تكريت) نشر أولاً على موقع (القرطاس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستشهاد 4 من الحشد الشعبي ومقتل 3 من “الدولة” في هجوم شرقي تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القرطاس نيوز).