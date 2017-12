2017/12/24 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىبدء مراسم اول قداس لميلاد السيد المسيح في الموصل لاول مرة منذ اكثر من ثلاث سنوات.

وحضرت “النور نيوز” القداس الذي اقامه غبطة البطرياك لويس ساكو بطرياك الكلدان في العراق والعالم وحضور بطاركة لطوائف مسيحية اخرى.

القداس اقيم بحظور مسيحيين عادوا للموصل في كنيسة مار بولص في الساحل اﻻيسر التي قام بتنظيفها وتهيئتها لاقامة القداس مجموعة من الشباب المسلمون من اهالي الموصل للترحيب بالمسيحيين العائدين.

كما حظر القداس قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري وقائد شرطة نينوى العميد الركن واثق الحمداني.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 20

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعدسة النور . . مراسيم اول قداس لميلاد السيد المسيح في الموصل بعد تحريرها من داعش) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعدسة النور . . مراسيم اول قداس لميلاد السيد المسيح في الموصل بعد تحريرها من داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).