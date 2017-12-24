اختبار لسماعات الرأس البلوتوث المزودة بتقنية إلغاء الضوضاء

2017/12/24 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرت هيئة اختبار السلع والمنتجات بالعاصمة الألمانية برلين اختبارات لـ 14 موديلاً من سماعات الرأس البلوتوث المزودة بتقنية إلغاء الضوضاء “Noise Cancelling”.

وأوضحت نتائج الاختبار أن سماعات الرأس اللاسلكية المزودة بتقنية إلغاء الضوضاء حصلت في الغالب على درجات جيدة فيما يتعلق بجودة الصوت، كما أن وظيفة إلغاء الضوضاء تعمل بشكل جيد في أغلب الأحيان، غير أن الخبراء الألمان انتقدوا طريقة استعمال مثل هذه السماعات.

وتصدرت نتائج اختبار الهيئة الألمانية سماعة بوز Quietcomfort 35، وكان المركز الثاني من نصيب سماعة سوني MDR-1000X متبوعا بسماعة Beoplay H9 من إنتاج شركة B&O Play.

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