مصر تستورد مايونيز وتوابل مخلوطة بـ 6 مليار دولار

2017/12/24 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاحد، أن مصر استوردت صلصة ومايونيز وتوابل مخلوطة و”مرقة” بما تتجاوز قيمته 6.8 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من يناير – أغسطس 2017.

وجاءت تفاصيل ما تم استيراده من المنتجات المذكورة عاليا، وفقا للتقرير انه “تم استيراد صلصة الصويا بقيمة 136 ألف دولار، واستيراد صلصة طماطم بندورة (كاتشاب) بقيمة 266.5 ألف دولار، بالاضافة الى استيراد صلصات طماطم أخرى بقيمة 936.5 ألف دولار”.

وأشار التقرير الى “استيراد مايونيز بقيمة 184 ألف دولار، واستيراد توابل مخلوطة بقيمة 3.5 مليون دولار، كما تم استيراد محضرات للصلصات أخرى بقيمة 1.6 مليون دولار، واستيراد حساء ومرق بقيمة 111 ألف دولار”.

وبلغ اجمالي واردات مصر خلال الفترة المشار إليها من العام الجاري نحو 42 مليار دولار، مقابل 47.7 مليار دولار واردات خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



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