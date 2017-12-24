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تصدير أسماك الزينة من مدينة «محلات» الايرانية زاد بنسبة ضعفين ونصف الضعف
2017/12/24 | 11:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وعزا «مهدي شاهرخي» هذا الإرتفاع الذي بلغ المليون قطعة هذا العام إلي إنتهاج اساليب تسويقية فاعلة في الأسواق التركية والأفغانية حيث درّ ذلك علي المستثمرين الإيرانيين بمبلغ 364 الف دولار والذي يبدو مرشحاً للارتفاع إلي ضعفين خلال الأشهر الثلاثة القادمة.واوضح «مهدي شاهرخي» بأنّ مدينة «محلات» الإيرانية تقوم بتصدير90 بالمائة من أسماك الزينة الإيرانية فضلاً عن كونها مركزاً لإنتاج أحجار البناء التزئينية والزهور ونباتات الزينة في البلاد.إنتهي** ع ج**2344

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