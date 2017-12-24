2017/12/24 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وعزا «مهدي شاهرخي» هذا الإرتفاع الذي بلغ المليون قطعة هذا العام إلي إنتهاج اساليب تسويقية فاعلة في الأسواق التركية والأفغانية حيث درّ ذلك علي المستثمرين الإيرانيين بمبلغ 364 الف دولار والذي يبدو مرشحاً للارتفاع إلي ضعفين خلال الأشهر الثلاثة القادمة.واوضح «مهدي شاهرخي» بأنّ مدينة «محلات» الإيرانية تقوم بتصدير90 بالمائة من أسماك الزينة الإيرانية فضلاً عن كونها مركزاً لإنتاج أحجار البناء التزئينية والزهور ونباتات الزينة في البلاد.إنتهي** ع ج**2344

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصدير أسماك الزينة من مدينة «محلات» الايرانية زاد بنسبة ضعفين ونصف الضعف) نشر أولاً على موقع (ارنا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصدير أسماك الزينة من مدينة «محلات» الايرانية زاد بنسبة ضعفين ونصف الضعف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ارنا).