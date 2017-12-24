روسيا تسجل أول حالة وفاة بسبب نظارات الواقع الافتراضي

2017/12/24 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة تحقيق روسية عن مصرع أحد الأشخاص بالعاصمة موسكو بعد تعرضه لإصابات قاتلة في شقته بينما كان مرتدياً نظارة الواقع الافتراضي.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن رجل يُعتقد أنه توفي بعد الانزلاق والاصطدام بطاولة زجاجية بينما كان يرتدى سماعة "في آر"، التى كان يستخدمها للعب.

وأشارت التحقيقات الأولية أن الرجل كان يتحرك في شقته وعندما تعثر اصطدم بطاولة زجاجية، الأمر الذي أدى لإصابته بجروح كبيرة فقد على إثرها حياته بعد نزيف حاد.

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في العالم التي تحدث بسبب نظارات العالم الافتراضي والتي شهدت ازدهاراً كبيراً في السنوات الأخيرة.

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