النجباء:رواتبنا من موازنة الدولة العراقية وأوامرنا من علي خامئني!

2017/12/24 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 24 دجنبر 2017 - 11:39 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم حركة النجباء، ابو وارث الموسوي، اليوم الاحد، ان العراق ليس بحاجة الى الوجود الامريكي على اراضيه، وذكر الموسوي في حديث صحفي له اليوم، إن “امريكا تريد دائما ان تزحزح الامن والاستقرار الامني والعلاقة ما بين الحكومة العراقية وفصائل الحشد الشعبي”، مبينا انها “تحاول دائما ان تفصل هذه الفصائل عن وجودها وعلاقتها المستقرة مع جميع الفصائل الاخرى في الحشد”.واوضح، أن “امريكا إذا كانت تدعي ان الحشد الشعبي هو حشود متفاوتة ومتعددة فهذا خاطئ، ولن نسمح لها بهذا العبث والتقسيم”، مؤكدا ان “من يهدد الامن والاستقرار ليس من طهر الارض وحافظ على سيادة ووحدة العراق”.وأوضح، أن “من يهدد الامن والاستقرار هو من يأتي بقوات اجنبية ويحتل بلد، ومن يتفرج على ناقلات النفط كيف تسرق مقدرات وثروات الشعب العراقي، ومن لم يقاتل داعش جديا، ومن لم يمد الحكومة بالسلاح والمعلومات ويطبق الاتفاقية الامنية الاستراتيجية الموقعة مع الحكومة العراقية”.واكد الموسوي انه لافرق في قيادة الحشد من قبل العبادي او قاسم سليماني لانه كلاهما ضد الارهاب.وشدد ان النجباء ترتبط بمكتب علي خامئني لكن رواتبنا من موازنة الدولة العراقية.

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