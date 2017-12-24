الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


النجباء:رواتبنا من موازنة الدولة العراقية وأوامرنا من علي خامئني!
2017/12/24 | 11:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 24 دجنبر 2017 - 11:39 ص

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم حركة النجباء، ابو وارث الموسوي، اليوم الاحد، ان العراق ليس بحاجة الى الوجود الامريكي على اراضيه، وذكر الموسوي في حديث  صحفي له اليوم، إن “امريكا تريد دائما ان تزحزح الامن والاستقرار الامني والعلاقة ما بين الحكومة العراقية وفصائل الحشد الشعبي”، مبينا انها “تحاول دائما ان تفصل هذه الفصائل عن وجودها وعلاقتها المستقرة مع جميع الفصائل الاخرى في الحشد”.واوضح، أن “امريكا إذا كانت تدعي ان الحشد الشعبي هو حشود متفاوتة ومتعددة فهذا خاطئ، ولن نسمح لها بهذا العبث والتقسيم”، مؤكدا ان “من يهدد الامن والاستقرار ليس من طهر الارض وحافظ على سيادة ووحدة العراق”.وأوضح، أن “من يهدد الامن والاستقرار هو من يأتي بقوات اجنبية ويحتل بلد، ومن يتفرج على ناقلات النفط كيف تسرق مقدرات وثروات الشعب العراقي، ومن لم يقاتل داعش جديا، ومن لم يمد الحكومة بالسلاح والمعلومات ويطبق الاتفاقية الامنية الاستراتيجية الموقعة مع الحكومة العراقية”.واكد الموسوي انه لافرق في قيادة الحشد من قبل العبادي او قاسم سليماني لانه كلاهما ضد الارهاب.وشدد ان النجباء ترتبط بمكتب علي خامئني لكن رواتبنا من موازنة الدولة العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجباء:رواتبنا من موازنة الدولة العراقية وأوامرنا من علي خامئني!) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجباء:رواتبنا من موازنة الدولة العراقية وأوامرنا من علي خامئني!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).


كامل التفاصيل في: شبكة اخبار العراق ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المالكي يصدر توضيحاً حول ما ورد في مقابلته مع رووداو
⋙ عمليات بغداد: القبض على مزور للعملة يحمل جنسية أجنبية وسط العاصمة
⋙ كربلاء:عودة 4000 عائلة مهجرة الى مدنها المحررة
⋙ توقعات الانواء الجوية لليومين المقبلين
⋙ سروة عبد الواحد تحذر من ثورة جياع الكرد
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو والصور- "بي إم دبليو" تعلن موعد طرح سيارتها "X7"
⋙ بالفيديو.. لاعبان كويتيان بنفس الرقم في مباراة السعودية!!
⋙ بالصور.. كلار بعد الاضراب
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة