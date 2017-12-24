غادة عادل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. شاهد

2017/12/24 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت الفنانة المصرية غادة عادل، حالة جدل واسعة بين جمهورها بسبب إطلالتها الجريئة في حفل توزيع جوائز الدير جيست والذي أقيم مساء أمس الجمعة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

غادة عادل، أطلت خلال الحفل بإطلالة جريئة لم يعتد جمهورها عليها حيث ارتدت فستان أسو قصير وشفاف كما أنه يكشف عن صدرها مما عرضها للكثير من الانتقادات.

وكانت غادة عادل قد حصلت على جائزة أفضل ممثلة سينمائية في حفل توزيع جوائز دير جيست، عن دورها في فيلم «هروب اضطراري»، والذي قدمته بالمشاركة في الفنان أمير كرارة، وأمير كرارة، ومصطفى خاطر، وحقق الفيلم نسبة نجاح كبيرة وتصدر شباك التذكر لموسم كامل، وحقق رقمًا قياسيًا في السينما المصرية بإيراداته.

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