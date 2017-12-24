احصائيات تبرز نتائجها بتفوق برشلونة وخسائر كبيرة لريال مدريد

2017/12/24 | 11:40

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المعلومة / بغداد

خسر فريق الريال جولته مع برشلونة التي خاضها على ارضه في البيرنابيو وهي المرة الثالثة التي يخسر فيها على التوالي وفي نفس ملعبه وهز شباكه ايضا من حيث الاهداف للموسم 11 في الليغا.

وذكرت احصائيات ان برشلونة خرج من الكلاسيكو بعدة أرقام تفوق بها على ريال مدريد أبرزها تحقيقه الفوز رقم 21 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في حين فاز الميرينغي في كامب نو 20 مرة فقط.

و تفوق كريستيانو رونالدو على الأرجنتيني ليونيل ميسي وحصده الكرة الذهبية لكنه لم يستطع أن يترجم ذلك في الكلاسيكو وذلك في أول مواجهة بعد تتويجه بالجائزة.

وعزز النجم الأرجنتيني ميسي صدارته لقائمة هدافي الكلاسيكو25 هدفا كما أصبح هداف عام 2017 برصيد 54 هدفا ليتخطى رونالدو الذي فشل في هز شباك البارسا.



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