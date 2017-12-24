الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


إحالة دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي لهيئة المفوضين
2017/12/24 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} أحال القضاء المصري، في مجلس الدولة بمصر، اليوم الأحد ، دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس الأسبق، محمد مرسي، لهيئة مفوضي الدولة.وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن " الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أحال دعوى إسقاط الجنسية عن مرسي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها".وكانت الدعوى القضائية المقام بحق مرسي وعدد من المسؤولين، قد طالبت بإسقاط الجنسية المصرية عنه، بسبب صدور أحكام قضائية بحقه وصلت إلى 45 عاما.انتهى

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