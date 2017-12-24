أمانة بغداد تدعو إلى سن قوانين جديدة لتعديل تصميم المباني

2017/12/24 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للأمانة حصلت الغدير على نسخة منه، اليوم الأحد ( 24 كانون الأول/ ديسمبر 2017 )، أن "الندوة التي أقيمت في جامعة النهرين برعاية أمانة بغداد تحت عنوان (زلزال حلبجة ما بين الدلالات والرؤى المستقبلية لتصاميم المباني في العراق) وحضرتها أمينة بغداد ورئيس جامعة النهرين ووكيلا أمانة بغداد للشؤون الفنية والإدارية والبلدية وعميد كلية الهندسة وعدد من المديرين العامين في أمانة بغداد ناقشت الآراء والمقترحات والبحوث الخاصة بالسلامة العامة في أثناء حدوث الكوارث الطبيعية".واوضح، أن "الندوة تضمنت شرحًا عن تأريخ الزلازل في العراق وتفاصيل زلزال حلبجة وصور الأقمار الصناعية التي تبين حركة قشرة الأرض وطبيعة ونوع الزلازل".وأشار الى أن "الندوة تضمنت أيضًا الإجراءات المطلوبة على مستوى تصميم المباني في العراق لتأمين سلامة قاطنيها في أثناء حدوث الزلازل كما هو الحال بالنسبة للإجراءات المتخذة في دول العالم المتقدمة لاسيما للأبنية العمودية والمستشفيات والأبنية الحديثة".كما تضمنت الندوة بحسب البيان عددًا من التوصيات التي سترفع للأمانة العامة لمجلس الوزراء أبرزها تشكيل مركز للبحوث لإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالكوارث الطبيعية للإفادة منها في مؤسسات الدولة وكذلك اتخاذ الإجراءات للحفاظ على المباني التراثية في أثناء حدوث الزلازل".انتهى.ص.هـ.ح.

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