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(سومر نيوز) تنفرد بنشر تقرير حكومي عن عمالة الاطفال في العراق
2017/12/24 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

اصدر الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الاحد، تقريرا عن عمالة الأطفال والوضع التغذوي في العراق، مبينا ان ...

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