2017/12/24 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



اصدر الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الاحد، تقريرا عن عمالة الأطفال والوضع التغذوي في العراق، مبينا ان ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( (سومر نيوز) تنفرد بنشر تقرير حكومي عن عمالة الاطفال في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( (سومر نيوز) تنفرد بنشر تقرير حكومي عن عمالة الاطفال في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).