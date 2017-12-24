2017/12/24 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كركوك.. تعطيل الدوام الرسمي غدا بمناسبة اعياد الميلاد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
يتبع
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كركوك.. تعطيل الدوام الرسمي غدا بمناسبة اعياد الميلاد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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