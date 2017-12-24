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مصر ضمن أكثر 10 دول طلباً لتذاكر كأس العالم 2018
2017/12/24 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصبحت مصر أول دولة عربية تنضم لقائمة الدول الـ 10 الأكثر طلباً لتذاكر مونديال روسيا 2018.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن طلبات التذاكر في المرحلة الثانية التي انطلقت 5 ديسمبر الجاري فاقت 2.3 مليون طلب.

وأشار "فيفا" إلى أن معظم هذه الطلبات جاءت من روسيا، الأرجنتين، المكسيك، بيرو، البرازيل، كولومبيا، الولايات المتحدة، إسبانيا، ألمانيا، مصر والصين.

اللافت أن القائمة ضمت دولتين غير مشاركتين بالمونديال هما الولايات المتحدة والصين واللتين كانتا ضمن قائمة أكثر طلبات الشراء خلال المرحلة الأولى التي شهدت طرح أكثر من 740 ألف تذكرة.

يذكر أن كأس العالم "روسيا 2018"، والذي ينطلق يونيو المقبل، سيشهد مشاركة 4 منتخبات عربية دفعة واحدة لأول مرة، وهي منتخبات مصر، السعودية، تونس والمغرب.

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