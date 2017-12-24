2017/12/24 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أمن, معرض الصور 1 دقيقة مضت التعليقات على بالصور..آمر اللواء الثامن في الحشد الشعبي يكرم آمري الأفواج مغلقة 0 زيارة

كرم آمر اللواء الثامن في الحشد الشعبي كاظم الجابري، الاحد، عددا من آمري الافواج لجهودهم في تحقيق النصر على داعش٠

وذكر موفدنا، ان "امر اللواء الثامن في الحشد كاظم الجابري كرم في احتفالية خاصة امري أفواج اللواء لدورهم الكبير وتضحياتهم والجهود التي قدموها خلال سنين الحرب ضد داعش"٠

واضاف، ان "الجابري اشاد بانضباط وشجاعة الامرين والمقاتلين الأبطال الذين اثبتوا قدرة في هزيمة داعش وانقاذ الأهالي وإغاثة النازحين منهم"٠

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