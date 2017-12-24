الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


ابو ضياء الصغير يحمل الحكومة المحلية مسؤولية تأخر توزيع قطع الاراضي بين عوائل الشهداء والجرحى ببغداد
2017/12/24 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

حمل مدير مكتب بغداد لهيئة الحشد الشعبي ابو ضياء الصغير، الاحد، الحكومة المحلية مسؤولية تأخر توزيع قطع الأراضي بين عوائل الشهداء والجرحى ببغداد.وذكر الصغير في لقاء متلفز على قناة الغدير الفضائية ان، “الحكومة المحلية تتحمل مسؤولية التأخير في قرارات توزيع قطع الاراضي لعوائل الشهداء والجرحى ببغداد لكونها المحافظة الوحيدة التي لم تنصف شريحة الحشد الشعبي من توزيع قطع الاراضي” داعياً، ” الحكومة المحلية الى توضيح أسباب التأخير”.ودعا الصغير ” الحكومة المحلية بمحافظة بغداد وبكل مؤسساتها المعنية برعاية ومتابعة عوائل الشهداء والجرحى من الحشد الشعبي ان يلتفتوا الى رعايتهم وعنايتهم وزيارة بيوتهم لكي يشعروا بمعاناتهم من السكن والقوت ومجالات الحياة اليومية”.واضاف ان، “مكتب الهيئة ببغداد يدعو جميع عوائل شهداء الحشد الشعبي في العاصمة الى مراجعة المكتب من الذين لم يحدثوا بياناتهم الى ملئ استمارة المعلومات واكمال قاعدة البيانات الخاصة بهم لكي نكون بخدمتهم وفي طوع طلبهم”.

اترك تعليق

pressiraq.net/wp-content/uploads/2017/12/343434-2-300x166
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو ضياء الصغير يحمل الحكومة المحلية مسؤولية تأخر توزيع قطع الاراضي بين عوائل الشهداء والجرحى ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو ضياء الصغير يحمل الحكومة المحلية مسؤولية تأخر توزيع قطع الاراضي بين عوائل الشهداء والجرحى ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).

كامل التفاصيل في: وكالة صدى الاعلام ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عبطان ومسؤول آسيوي رفيع يعقدان غداً مؤتمراً صحفياً
⋙ مكتب العبادي: مشروع الجباية لم يعد ثانوياً بل ضرورة لترشيد الطاقة
⋙ العبادي: مشروع الجباية لم يعد اجراءً ثانويا
⋙ إيطاليا تخطط لنقل بعض قواتها من العراق إلى النيجر
⋙ واع/ التعليم العالي تعلن توفر 70 زمالة دراسية لنيل الماجستير والدكتوراه في هنغاريا
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. قطة بوجهين هي الأغرب في العالم!
⋙ فيديو: الكلاسيكو يشهد منعطف جديد بالعلاقة بين بيكيه وراموس
⋙ بالصورة.. بوسترات لتطبيق الشريعة في شوارع العراق
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة