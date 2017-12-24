ابو ضياء الصغير يحمل الحكومة المحلية مسؤولية تأخر توزيع قطع الاراضي بين عوائل الشهداء والجرحى ببغداد

2017/12/24 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل مدير مكتب بغداد لهيئة الحشد الشعبي ابو ضياء الصغير، الاحد، الحكومة المحلية مسؤولية تأخر توزيع قطع الأراضي بين عوائل الشهداء والجرحى ببغداد.وذكر الصغير في لقاء متلفز على قناة الغدير الفضائية ان، “الحكومة المحلية تتحمل مسؤولية التأخير في قرارات توزيع قطع الاراضي لعوائل الشهداء والجرحى ببغداد لكونها المحافظة الوحيدة التي لم تنصف شريحة الحشد الشعبي من توزيع قطع الاراضي” داعياً، ” الحكومة المحلية الى توضيح أسباب التأخير”.ودعا الصغير ” الحكومة المحلية بمحافظة بغداد وبكل مؤسساتها المعنية برعاية ومتابعة عوائل الشهداء والجرحى من الحشد الشعبي ان يلتفتوا الى رعايتهم وعنايتهم وزيارة بيوتهم لكي يشعروا بمعاناتهم من السكن والقوت ومجالات الحياة اليومية”.واضاف ان، “مكتب الهيئة ببغداد يدعو جميع عوائل شهداء الحشد الشعبي في العاصمة الى مراجعة المكتب من الذين لم يحدثوا بياناتهم الى ملئ استمارة المعلومات واكمال قاعدة البيانات الخاصة بهم لكي نكون بخدمتهم وفي طوع طلبهم”.

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