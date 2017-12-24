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أردوغان: لم اتخذ قراراً بشأن التواصل مع ترامب
2017/12/24 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ وكالاتأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاحد، انه لم يتخذ قرار لحد الان بشأن التواصل مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وذكر أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بمطار أسن بوغا في العاصمة التركية أنقرة قبيل توجهه إلى السودان، انه من الممكن التواصل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشكل أو بآخر، إلّا أنه لم يتخذ إلى الآن قرارًا بهذا الشأن.

وتوجه أردوغان الى السودان للبدء بجولته الإفريقية التي تشمل 3 دول، اذ تعد الزيارة الاولى من نوعها لرئيس تركي الى ‎السودان.

وصوتت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع القرار الذي يرفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، رغم التهديدات الأميركية.

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