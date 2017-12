2017/12/24 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالاتأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاحد، انه لم يتخذ قرار لحد الان بشأن التواصل مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وذكر أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بمطار أسن بوغا في العاصمة التركية أنقرة قبيل توجهه إلى السودان، انه من الممكن التواصل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشكل أو بآخر، إلّا أنه لم يتخذ إلى الآن قرارًا بهذا الشأن.

وتوجه أردوغان الى السودان للبدء بجولته الإفريقية التي تشمل 3 دول، اذ تعد الزيارة الاولى من نوعها لرئيس تركي الى ‎السودان.

وصوتت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع القرار الذي يرفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، رغم التهديدات الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: لم اتخذ قراراً بشأن التواصل مع ترامب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: لم اتخذ قراراً بشأن التواصل مع ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).