2017/12/24 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ احباط تهريب اكثر من مليار تومان ايراني من منفذ زرباطية الحدودي

24/12/2017 17:32:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/بغداد/م.ا

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، احباط تهريب اكثر من مليار تومان ايراني من منفذ زرباطية الحدودية باتجاه الاراضي الايرانية.

وذكر بيان للهيئة، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "مفارز المنافذ الحدودية احبطت تهريب عملة ايرانية تقدر بأكثر من مليار تومان".

واوضح البيان انه "المفارز القت القبض على الشاحنة قبل دخولها الى الجانب الايراني".

ت/ل.ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ احباط تهريب اكثر من مليار تومان ايراني من منفذ زرباطية الحدودي) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ احباط تهريب اكثر من مليار تومان ايراني من منفذ زرباطية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).