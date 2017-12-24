الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


السعودية ترفض منح تأشيرات للاعبي شطرنج إسرائيليين وأطراف أخرى تسعى لمشاركتهم
2017/12/24 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، إسرائيل جيلفر، اليوم الأحد إن السعودية رفضت منح تأشيرات دخول لسبعة منافسين إسرائيليين من أجل المشاركة في بطولة للشطرنج تستضيفها المملكة الخليجية على مدار ستة أيام بداية من الثلاثاء المقبل.

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