احباط محالة لتهريب مليار

2017/12/24 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2017-12-24 الساعة 17:27 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

احبطت مفارز مديرية المنافذ الحدودية، الاحد، محاولة تهريب عملة ايرانية تقدر بمليار تومان الى ايران.

وذكر بيان للمديرية تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، ان "مفارز مديرية المنافذ الحدودية احبطت محاولة تهريب عملة ايرانية "تومان" في شاحنة قبل دخولها إلى الجانب الإيراني".

واضاف البيان، ان "المال المهرب يقدر باكثر من مليار تومان".

كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد(24 كانون الاول 2017)، اعتقال متهم بتزوير عملة نقدية يحمل الجنسية الأجنبية شرقي العاصمة.



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