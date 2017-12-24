الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


المنافذ الحدودية : القبض على أحد سواق الشاحنات الإيرانية بحوزته مادة يشتبه بأنها مخدرة
2017/12/24 | 17:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين-بغداد]كشفت هيأة المنافذ الحدودية القاء القبض على أحد سواق الشاحنات الإيرانية بحوزته مادة يشتبه بأنها مادة مخدرة.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان" منفذ المنذرية القى القبض على أحد سواق الشاحنات الإيرانية وبحوزته مادة لزجة صفراء اللون يشتبه بأنها مادة مخدرة تم الكشف عنها، بوزن 20 غم مع أدوات التعاطي ".واضاف " وتم إحالة المتهم مع المواد المضبوطة إلى شعبة مكافحة مخدرات خانقين لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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