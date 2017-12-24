الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


قرار جديد يمس طالبي اللجوء إلى أميركا من 11 دولة
2017/12/24 | 17:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألزم حكم قضائي جديد في الولايات المتحدة إدارة الهجرة باستئناف النظر في طلبات بعض اللاجئين من 11 دولة شملهم أمر تنفيذي أصدره الرئيس الاميركي دونالد ترامب يعلق بشكل مؤقت معاملاتهم حتى إجراء تقييم أمني لهم.

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