ضبط 35 حاوية مبردة تحوي دجاج صيني منتهي الصلاحية في ميناء ام قصر

2017/12/24 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة:الفرات نيوز} اعلن جهاز الامن الوطني ضبط 35 حاوية مبردة دجاج صيني منتهي الصلاحية في ميناء ام قصر.وذكر مصدر في جهاز الامن الوطني لمراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" مكتب ميناء أم قصر الشمالي التابع إلى مديرية امن البصرة التابع لجهاز الامن الوطني تمكن من ضبط 35 حاوية مبردة تحوي دجاج صيني منتهي الصلاحية مع تزوير المنشأ من صيني إلى أردني".انتهى

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