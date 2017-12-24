الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


قطر تطلق مشروعاً لاستخدام غاز النفايات العضوية كوقود للمركبات
2017/12/24 | 17:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت وزارة البلدية والبيئة القطرية، اليوم الأحد، عن تدشين مشروع لاستخدام الغازات المستخلصة من النفايات العضوية في تشغيل السيارات، التي تعمل بالوقود الثنائي، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

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