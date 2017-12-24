وزارة العمل تدعو إلى معالجة المشاكل التي خلفتها داعش بحق أطفال العراق

2017/12/24 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقل بيان لمكتبه حصلت الغدير على نسخة منه، عن السوداني القول في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثاني عشر لهيئة رعاية الطفولة الخاص بالدفاع عن حقوق الطفل الذي عقد في بغداد اليوم إن "هيئة رعاية الطفولة عملت طوال المدة الماضية على تحديد وتشخيص أوجه القصور الذي يعتري واقع المؤسسات المعنية بالطفل ونوعية ومستوى الخدمات التي تقدمها لاسيما في المجال التعليمـي والصـــحي فضـــلا عـــــن المـجالات الاجتماعية والثقافية".ولفت الى أن "الهيئة أعدت مشروع قانون الطفل العراقي الذي سيوفر للأطفال الرعاية والحماية التي كفلها الدستور وتكفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق".وأوضح السوداني، أن "الهيئة ومن خلال تعاونها مع المنظمات الاقليمية والشركاء الدوليين تمكنت من إطلاق وثيقة سياسة حماية الطفل في العراق بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)"، مؤكدًا أن "تنفيذ هذه السياسة يتطلب جهدًا مشتركًا من كل وزارات ومؤسسات الدولة العراقية".وشدد السوداني على "ضرورة العمل سوية لإيجاد المناخ الايجابي الملائم الذي سيضمن حسن التخطيط والتنفيذ لمختلف البرامج والمشاريع الموجهة للطفل مع أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في هذه البرامج"، داعيًا إياها لأن "تأخذ دورها الفاعل للمساهمة مع الهيئة في التصدي لظاهرة العنف الموجه ضد الاطفال، في الوقت ذاته طالب أيضا مجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون العنف الأسري للحد من حالات العنف التي تزايدت في الآونة الأخيرة".وأكد "ضرورة مشاركة الجميع من أساتذة وأكاديميين وباحثين ومسؤولين حكوميين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني في مواجهة التحديات والآثار السلبية الخطيرة التي خلفتها انتهاكات عصابات داعش الإرهابية، وإعادة تأهيل حواضن هذا الفكر المتطرف من خلال البحوث والدراسات العلمية الرصينة، معربا عن أمله في بلورة رؤية متكاملة تضع في أولوياتها الاهتمام الكافي بمتابعة القضايا الملحة التي تواجه الطفولة والاسهام في تطوير سياسات الحكومة وبرامجها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الطفولة في البلاد".انتهى.ص.هـ.ح.

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