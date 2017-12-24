قائد عمليات بغداد: الجهد الاستخباري للحشد الشعبي افشل الكثير من المخططات الإرهابية

2017/12/24 | 17:50

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أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي ،الأحد، ان الجهد الاستخباري للحشد الشعبي وبالتعاون مع استخبارات العمليات أسهم في إفشال الكثير من المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف العاصمة.

وذكر الربيعي في تصريح اوردته وكالة "ميديا نيوز" واطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن "التعاون الاستخباري بين عمليات بغداد والحشد الشعبي مستمر بوتيرة متصاعدة لتعقب الخلايا النائمة وتفكيك المخططات الإرهابية في بغداد والمناطق الواقعة في اطرافها”.

وبخصوص بعض فصائل الحشد التي أبدت استعدادها لنزع السلاح والاندماج في العملية السايسي، نفى “صدور تعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة حول آلية التنفيذ”، مرجحا ” تولي هيئة الحشد الشعبي المسؤولية”.

2017-12-24

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