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اعتقال سائق ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ المنذرية
2017/12/24 | 17:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

كشفت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، إلقاء القبض على سائق شاحنة ايراني بحوزته مادة مخدرة تقدر بوزن 2...

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