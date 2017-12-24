اعتقال سائق ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ المنذرية

2017/12/24 | 17:50

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بغداد اليوم

كشفت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، إلقاء القبض على سائق شاحنة ايراني بحوزته مادة مخدرة تقدر بوزن 2...





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