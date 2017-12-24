5 فرق اطفاء تنجح بإخماد حريق واسع نشب في 10 بساتين زراعية شمالي بعقوبة

2017/12/24 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ديالىاعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ديالى، الاحد، عن إخماد حريق واسع نشب في عشرة بساتين زراعية شمالي بعقوبة.وشهدت ديالى، خلال العام الحالي، معدلات غير مسبوقة في اندلاع حرائق البساتين بمعدل حريق كل يومين.

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