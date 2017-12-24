2017/12/24 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي في الفضيلة: المرحلة المقبلة تتطلب موقفاً حازماً لرفض الابتزاز السياسي

بغداد/..



أكد القيادي في حزب الفضيلة الإسلامي عادل الساعدي، الاحد، أن المرحلة العراقية المقبلة تتطلب وحدة الموقف الحازم لرفض الابتزاز السياسي واعتماد اساليب العنف وسيلة لتحصيل المزيد من المكاسب التي تتجاوز السقوف العادلة للاستحقاقات ورفض كل الوسائل غير الدستورية.

وذكر الساعدي في تصريح اورده المكتب الإعلامي لحزب الفضيلة الإسلامي، وتابعته "عين العراق نيوز"، ان "مراعاة الثوابت الوطنية والاساسات الصحيحة لبناء الدولة يجب أن تكون حداً فاصلاً في تشكيل حكومة قوية أمينة تضع المواطنة اساساً لمنهجها".

وشدد الساعدي على "ضرورة وضوح الموقف و الرؤية تجاه السياسة الخارجية بما يحقق مصلحة العراقيين ويبعدهم عن الانضواء في محاور متخاصمة تستنزف مقدرات البلاد وتجعله ميدانا للتصفيات السياسية والصراعات الفئوية".



انتهى6

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الفضيلة: المرحلة المقبلة تتطلب موقفاً حازماً لرفض الابتزاز السياسي) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الفضيلة: المرحلة المقبلة تتطلب موقفاً حازماً لرفض الابتزاز السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).