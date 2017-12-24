المتحدث باسم السلطة القضائية: لم تبحث قضية الإفراج عن زاغري وفروغي مع القضاء

2017/12/24 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأحد قال حجة الإسلام غلام حسين محسني ايجئي إنه وفي حال شمل السجناء مزدوجو الجنسية (نازنين زاغري وكمال فروغي) بعض القرارات مثل الإفراج الشرطي فإن ذلك سيطبق عليهما.وفي موضوع آخر قال حجة الإسلام ايجئي إنه تم خلال الأشهر الثمانية من السنة الإيرانية (بدأت في 21 آذار مارس الماضي ) ضبط 248 طنا من المخدرات مشيراً إلي إنه وخلال الأيام الأخيرة تم ضبط 8 أطنان من المخدرات في منطقة جاسك (جنوب شرق) منها 100 كيلو غرام من الهيروئين.وحول التأخير في تنفيذ الإعدام بحق قاتل الطفلة الأفغانية ستايش قريشي قال حجة الإسلام غلام حسين محسني ايجئي كانت هناك عوائق وقد تم إزالتها مشيراً إلي أن الأمر يتطلب شيئاً من التخطيط والإعداد.وبخصوص تشكيل مجلس حل النزاعات خاص برجال الإعلام قال: ليس هنالك حدود لصلاحيات مجلس حل النزاعات بخصوص التسوية والمصالحة لكنه لا يتمكن البت في جميع القضايا المطروحة طبقا ً للقانون.وحول ما إذا جرت عمليات تصنت غير مسموحة قال: لم تجر مثل هذه الأمور مطلقاً ولو حدث مثل ذلك فإنه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.وأشار إلي أن من بين الجهات التي يسمح لها بتنفيذ عمليات تصنت هي وزارة الأمن وقوي الأمن الداخلي وقوات الأمن التابعة لحرس الثورة الإسلامية والتي تنفذ عملياتها بشكل محدودة مع مراعاة الضوابط والقوانين.انتهي ** ا ح** 1837

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