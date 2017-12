الجزيرة يعلن تخليه عن ديارا وأنباء عن انضمامه لباريس سان جيرمان

2017/12/24 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر أعلن الجزيرة الإماراتي، اليوم الأحد، تخليه عن لاعب وسطه الفرنسي لاسانا ديارا، بعد إنهاء تعاقده مع النادي بالتراضي.

وكان ديارا قد انضم للجزيرة في إبريل الماضي في صفقة انتقال حر، ليخوض 5 مباريات فقط بقميص الفريق وتنتهي رحلته سريعا مع النادي.

رسميا: شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم تنهي تعاقدها مع لاعب الوسط الفرنسي لاسانا ديارا بالتراضيOfficial: Al Jazira Football Company terminate the contract with the French midfielder Lassana Diarra by mutual consent pic.twitter.com/u7rEHhvWmb

— نادي الجزيرة 🇦🇪الفخر العالمي🏆 (@AlJazira_uae) December 24, 2017ونشر النادي الإماراتي تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" جاء فيها:"رسميا: شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم تنهي تعاقدها مع لاعب الوسط الفرنسي لاسانا ديارا بالتراضي".

وتأتي هذه الأنباء تزامنا مع تداولته الصحف الفرنسية في الفترة الماضية، عن اقتراب صاحب الـ32 عاما في خطوة مفاجئة لباريس سان جيرمان.

