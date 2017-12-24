2017/12/24 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يخمد حرائق كادت تلتهم بساتين كبيرة شرق ديالى

24 ديسمبر, 2017 | 7:06 م - عدد القراءات: 5 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

أفاد مصدر محلي في ديالى اليوم الأحد، بأن فرق الدفاع المدني أخمدت حرائق كادت تلتهم بساتين كبيرة شرق المحافظة.

وذكر المصدر في حديث تابعه “الموقف العراقي” إن حرائق اندلعت في بساتين حواش البزانية قرب قضاء بلدروز، (30 كم شرق بعقوبة)، وكادت أن تلتهم مساحات كبيرة لولا تدخل فرق الدفاع المدني التي تمكنت من إخمادها في وقت قياسي ومنع انتشارها الى مناطق زراعية قريبة.

واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن أسباب الحريق ما تزال مجهولة فيما تم فتح تحقيق فيها.

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