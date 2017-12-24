الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


العراق يحظر استيراد الدواجن من السعودية‎
2017/12/24 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد …

كشفت وزارة الزراعة العراقية، الأحد، عن حظرها لاستيراد الدواجن ومشتقاتها من السعودية، معللة ذلك بظهور مرض انفلونزا الطيور بالمملكة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، إن “دائرة البيطرة التابعة للوزارة أصدرت منعا بموجب صلاحيات المخولة للوزير بحظر استيراد الدواجن ومشتقاتها من السعودية”، مشيرة إلى أن السبب هو “ظهور مرض انفلونزا الطيور في السعودية”.

وأوضح البيان أن “المنع يأتي على أساس إصدارات منظمة الصحة الحيوانية العالمية التي تنظم التجارة الدولية على ضوء الموقف الوبائي لدول العالم”، مؤكدا أن “الحظر سيشمل كافة لحوم الدواجن والطيور، ومنتوجاته من البيض والريش”.انتهى/25

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