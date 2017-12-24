صلاح بدرالدين - من جديد حول مؤتمر - سوتشي

2017/12/24 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين ثورات الربيع لعفويتها المفرطة وفراغ ساحاتها من قوى وطنية ديموقراطية صلبة ومبدئية ومجربة تكالبت عليها جماعات الاسلام السياسي وخسرت القيادات الكفوءة الموحدة لادارتها وايصالها الى الانتصار وبر الأمان وفي مراحل لاحقة وعندما تقضي مصالح الأطراف الدولية والاقليمية المعنية التي كانت اما مساهمة في التدمير ومحتلة أو متفرجة لفرض السلام ليس من أجل تحقيق مطامح الشعوب بل لبسط النفوذ والسيطرة واستثمار اعادة الاع......

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