الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


#صلاح بدرالدين - من جديد حول مؤتمر - سوتشي -
2017/12/24 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #صلاح_بدرالدين ثورات الربيع لعفويتها المفرطة وفراغ ساحاتها من قوى وطنية ديموقراطية صلبة ومبدئية ومجربة تكالبت عليها جماعات الاسلام السياسي وخسرت القيادات الكفوءة الموحدة لادارتها وايصالها الى الانتصار وبر الأمان وفي مراحل لاحقة وعندما تقضي مصالح الأطراف الدولية والاقليمية المعنية التي كانت اما مساهمة في التدمير ومحتلة أو متفرجة لفرض السلام ليس من أجل تحقيق مطامح الشعوب بل لبسط النفوذ والسيطرة واستثمار اعادة الاع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صلاح بدرالدين - من جديد حول مؤتمر - سوتشي -) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#صلاح بدرالدين - من جديد حول مؤتمر - سوتشي -) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مجلس نينوى يطالب العبادي بسحب يد المحافظ
⋙ مانشستر يونايتد يؤجل مفاوضات التجديد لمورينيو بسبب تخبط النتائج
⋙ ميسي .. الوحيد فقط من فعلها في الليغا
⋙ صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب فى العالم
⋙ خليجيات
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. العبادي يترأس اجتماع خاص ببرنامج جباية الطاقة الكهربائية
⋙ فتاة تقتل صديقها بالرصاص من أجل فيديو على "يوتيوب"
⋙ بالصور.. العثور على اكثر من 300 قنبرة هاون في تلعفر
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة