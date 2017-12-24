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قطر تسعى لتنويع شراكاتها ومنافسة السعودية في أفريقيا
2017/12/24 | 19:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارته إلى غانا بـ"الناجحة والممتعة" التي أرست أسس شراكة أوسع بين البلدين، في ختام جولته بغرب إفريقيا.

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