اجتماع برئاسة العبادي: جباية الكهرباء ضرورة للحفاظ على الطاقة

2017/12/24 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الاجتماع الخاص ببرنامج جباية الطاقة الكهربائية.وضم الاجتماع الخبراء بشؤون الطاقة، والاكاديميين والجهات الرقابية وإعلام الدولة.وتم خلال الاجتماع اجراء مراجعة شاملة لتجربة الجباية، وذلك من خلال الاستماع لما طرحه القائمون على البرنامج وتشخيص بعض السلبيات ونقاط الضعف التي ظهرت بالتطبيق ووضع الحلول لها.بحسب بيان لمكتب العبادي.واضاف انه تم التأكيد على ان مشروع الجباية لم يعد اجراءً ثانويا، بل هو ضرورة لتمكين الدولة من الحفاظ على الطاقة من خلال ترشيدها باعتبارها ثروة وطنية، وان نجاح البرنامج يُمكّن الدولة من ضمان تقديم افضل الخدمات للمجتمع في مجال الكهرباء وجميع المجالات الخدمية والتنموية المرتبطة بتوفير الطاقة الكهربائية.وعلى ضوء المناقشات تقرر دعم وتشجيع القائمين على تنفيذ البرنامج وتطبيقه في جميع المحافظات دون استثناء.

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