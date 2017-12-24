اجتماع برئاسة العبادي يقرر دعم برنامج جباية الطاقة في جميع المحافظات

2017/12/24 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأكد اجتماع برنامج جباية الطاقة الكهربائية الذي عقد، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي أن مشروع الجباية لم يعد إجراء ثانويا، فيما قرر المجتمعون دعم القائمين على البرنامج في جميع المحافظات.واوضح، "تم التأكيد على أن مشروع الجباية لم يعد إجراء ثانويا، بل هو ضرورة لتمكين الدولة من الحفاظ على الطاقة من خلال ترشيدها باعتبارها ثروة وطنية"، مبينا أن "نجاح البرنامج يمكن الدولة من ضمان تقديم أفضل الخدمات للمجتمع في مجال الكهرباء وجميع المجالات الخدمية والتنموية المرتبطة بتوفير الطاقة الكهربائية".

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